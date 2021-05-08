banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek

Dezavantajlı anneler de unutulmadı

Şanlıurfa’da dezavantajlı kadınlar, Anneler Günü’nde unutulmadı. Haliliye Belediyesi evde bakım hizmeti gören dezavantajlı 210 anneye hijyen setti ile karanfil dağıttı.

Genel 08.05.2021, 15:22
Dezavantajlı anneler de unutulmadı

Şanlıurfa’da dezavantajlı kadınlar, Anneler Günü’nde unutulmadı. Haliliye Belediyesi evde bakım hizmeti gören dezavantajlı 210 anneye hijyen setti ile karanfil dağıttı.

Şanlıurfa’da Anneler Günü’nde dezavantajlı kadınlar unutulmadı. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, evde bakım hizmeti alan 210 anneyi evlerinde ziyaret etti. Tam kapanma sürecinde evden çıkamayan annelere, Anneler Günü sürprizi yapan ekipler, korona virüs nedeniyle hijyen paketi hediye etti, karanfil dağıttı. Ziyarette, çok mutlu olduklarını belirten anneler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplamda 438 aileye verdiği evde bakım hizmetinin tam kapanma sürecinde de devam ettiğini bildirdi.
Yorumlar (0)
16°
hafif yağmur