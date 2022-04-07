Devlet Tiyatroları’nın oyun yarışmasına demiryolcu damgası

Devlet Tiyatroları’nın düzenlediği, ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Kadın’ konulu oyun yazma yarışmasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanı Abdullah Öztürk, yazdığı oyunla birinci seçildi.

TCDD, geride bıraktığı 165 yıllık tarihiyle sadece ulaşımda değil, hayatın her alanında başarı hikayelerine imza atıyor. Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı’nda mühendis olarak çalışan Abdullah Öztürk, Devlet Tiyatroları’nın düzenlediği, ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Kadın’ konulu oyun yazma yarışmasında birinci oldu.

Abdullah Öztürk’ün yazdığı ve hayallerinin peşinden koşan bir kadının kendisi, ailesi, önyargıları ile geçmişiyle çatışmasını konu alan Holden’in Külkedileri isimli eseri, seçici kuruldan birincilik ödülü aldı.