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Devlet Tiyatroları 'Böcekbaşı Zülfiyar Efendi'nin Alelade Hayatı' ile güldürecek

Devlet Tiyatroları, Osmanlı polisiye komedisi "Böcekbaşı Zülfiyar Efendi'nin Alelade Hayatı"nı ilk kez seyirciyle buluşturacak.

Genel 08.11.2021, 15:03
Devlet Tiyatroları 'Böcekbaşı Zülfiyar Efendi'nin Alelade Hayatı' ile güldürecek

ANKARA(AA) - Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, Özlem Lale'nin yazdığı, İsmet Numanoğlu'nun yönettiği 500 yıl öncesinden günümüze de ışık tutan oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde, 9 Kasım Salı günü saat 20.00'de sahnelenecek.

Dekor tasarımını Cenk Oral'ın, kostüm tasarımını Özge Akarsu'nun, ışık tasarımını Osman Uzgören'in, müziklerini Gürkan Çakıcı'nın ve dans düzenini Deniz Alp'in hazırladığı oyun, kasım ayının sonuna kadar Altındağ Sahnesi'nde izlenebilecek.

Oyunda, lale soğanlarını kaçak yöntemlerle yurt dışına çıkaranların yakalanması komik bir dille anlatılacak.

"Oyun ilk kez Devlet Tiyatroları tarafından sahneye koyuldu"

Açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve yönetmen İsmet Numanoğlu, oyunun ilk kez Devlet Tiyatroları tarafından sahneye koyulduğunu söyledi.

Numanoğlu, oyunu modern bir bakış açısıyla değerlendirdiklerini, dansların ve müziklerin de çok keyifli olduğunu belirterek, "Oyun her ne kadar Osmanlı döneminde geçse de oyunu geleneksel nüveleri içinde barındıran ama biraz da günümüzün bakış açısıyla, komediyi değerlendirerek, hem kostüm hem dekor hem de oyunculuk biçemleri olarak modern bir bakış açısıyla harmanladık." ifadelerini kullandı.

Cenk Oral'ın oyunun dekor tasarımını yaptığını bildiren Numanoğlu, şunları kaydetti:

"Oyunumuz Osmanlı döneminde geçse de ağır bir Osmanlı dekoru değil hafif, pratik geleneksel Türk tiyatrosuna da gönderme yapan bir dekor. Özge Akarsu gelenekselle moderni birleştirip kostümleri tasarladı. Rengarenk, ışıl ışıl gülmecesi bol bir oyun oldu. Oyunda, devletin içinden paşalar lale soğanlarının garba satılmasına ön ayak oluyor ve bunları bulup ortaya çıkarmak için dönemin emniyet mensupları gizli soruşturma yürütüyor. Haksızlığa uğrayarak gözden düşmüş eski Böcekbaşı Zülfiyar Efendi'nin hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Türlü entrikalarla verilen görevi yerine getirmeye çalışacak Zülfiyar Efendi ve arkadaşları komik durumlara düşüp nihayetinde güzel bir noktaya varacaklar."

#kültür
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