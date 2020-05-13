CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’a işsiz kalan müzisyenler için yazılı soru önergesi verdi. Karabat soru önergesinde Covit-19 salgını ile birlikte kapatılan lokanta, restoran, düğün salonu gibi mekânlarda çalışan müzisyenlerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını, sosyal güvenceleri olmayan müzisyenlerin SGK’dan işsizlik ödeneği talep edemediklerini belirtti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMIYORLAR

Milletvekili Karabat bu dönemde işsiz kalan müzisyenler için bakanlığın bir destek planının bulunup bulunmadığını sorarak “İsteğe bağlı sigorta şartları noktasında, SGK’ca belirlenen şartları yerine getirdikleri halde neden işsizlik ödeneğinden yararlanamamaktadır?” dedi.

GÖRÜNMEYEN EMEKÇİLER

Lokanta, restoran, düğün salonu gibi mekânların 19 Mart 2020 tarihi itibariyle kapatıldığını hatırlatan Karabat: “Herkes işletmelere odaklandı oysa burada kısmi zamanlı çalıştığı için görünmeyen bir emek var. Bu mekânlarda müzisyenlik yapan vatandaşlarımız hâlihazırda ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır. Özellikle büyükşehirlerimizde aileleri ile birlikte düşünüldüğünde hayatını kısmi zamanlı müzisyenlik yaparak geçinmeye çalışan yüzbinlerce insanımız mağdur durumdadır.” dedi.

“DEVLET MÜZİSYENLERE EL UZATMALI”

Açıklamasının devamında müzisyenlerin çalışma koşullarından dolayı kredi ya da kredi kartı başvurularının da olumsuz sonuçlandığını ifade eden Karabat: “Müzisyenler, hükümetin açıkladığı ve belediyelerin sundukları yardımlara ulaşmada ciddi sorunlar yaşıyor. Çoğu vatandaşımız bu yardımlardan yararlandırılmıyor.” dedi.

Karabat’ın önergesinde dile getirdiği sorular şöyle:

1) Lokanta, restoran, düğün salonu vb. işletmelerde müzisyen olarak çalışıp Covid-19 salgının ardından bu e işsiz kalan ya da ücretsiz izine çıkarılan kişi sayısı kaçtır?

2) Lokanta, restoran, düğün salonu vb. mekanlarda müzisyenlik yaptığı halde mevcut durumda işsiz ve gelirsiz kalan insanlarımız için bakanlığınızın herhangi bir destekleme planı bulunmakta mıdır?

3) Müzisyenlik yaparak hayatını idame ettiren vatandaşlarımızın bakanlık bünyesinde sunulan yardımlara başvurabilmesi mümkün müdür?

4) Kısmi zamanlı çalışan müzisyenlerin, hükümetin ya da yerel yönetimlerin sundukları yardımları edinebilmeleri için herhangi bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

5) Salgın öncesinde müzisyenlik yapan vatandaşlarımız, isteğe bağlı sigorta şartları noktasında, SGK’ca belirlenen şartları yerine getirdikleri halde neden işsizlik ödeneğinden yararlanamamaktadır? Bu konuda yasal bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?