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Devlet korumasında yetişen bin 121 genç kamu kurum ve kuruluşlarına atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen bin 121 genç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katıldığı tören ile kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Genel 17.05.2022, 16:51
Devlet korumasında yetişen bin 121 genç kamu kurum ve kuruluşlarına atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen bin 121 genç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katıldığı tören ile kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet korumasında yetişen bin 121 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atama törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleşen atama töreninde konuşan Bakan Yanık, “Her bir gencimizin geleceğimizin şekillenmesindeki kıymetinin farkındayız. Onlar inisiyatif aldığı sürece güven ve huzurumuzun inşa edebileceğini de biliyoruz. O yüzden her bir gencimizin o inşa etmek istediğiniz o huzurlu ve güvenli gelecekte hak ettiği gibi yer alabilmeleri için elimizden gelen çabayı da hep birlikte gösteriyoruz. Biz bakanlık olarak gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, toplumsal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

“Çocukluktan itibaren sizlerin sevinciyle seviniyor, başarılarınızla mutlu oluyoruz”

Devlet korumasında yetişen çocukların her anında yanında olduklarını belirten Bakan Yanık, “Çocukluktan itibaren sizlerin sevinciyle seviniyor, başarılarınızla mutlu oluyoruz. Geçen sene bizi çok gururlandıran, mutlu eden bir yıldı. Pandemiye rağmen bu anlamda çok gururlandığımız ve mutlu olduğumuz bir yıl geçirdik. Kuruluşlarımızda yetişen 18 kardeşimiz 2021 yılında LGS’de yüzde 15’lik dilime girdi. 2021 yılında çocuklarımızdan 241’i üniversite sınavlarında başarı gösterdiler ve bir yükseköğretim programına yerleştiler. Halen 774 kardeşimiz üniversitede eğitim görüyor. Sadece okulda değil tabii, sanat, kültür, spor ve her alanda başarı gösteren kardeşlerimizi destekliyoruz ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu konuda epeyce ciddi bir başarımız oldu. Ayda bir muhakkak bir yerlerden madalya almış arkadaşlarımız geliyor ve o sevinci bizimle paylaşıyorlar. Gerçekten inanılmaz mutlu oluyoruz. Hem arkadaşlarımızın başarılı olmaları hem o başarıları bizimle paylaşmaları onun bir parçası olduğumuzu bilmek bizi çok rahatlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Her zaman yanınızdayız, arkanızdayız lütfen bunu hiç unutmayın”

Koruma altında bulunan çocukların her birinin bir spor ile uğraşmasını ve yeteneklerini gösterebilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla bir protokol imzaladıklarını, koruma altında bulunan gençlerin çok farklı alanlarda yeteneklere sahip olduklarını ve bu alanlarda onlara destek verdiklerini söyleyen Bakan Yanık, “Bugün itibarıyla korunma ve bakım altında bulunan toplam 4 bin 687 çocuğumuz en az bir spor branşı ile uğraşıyor. 14 milli, 2 bin 394 lisanslı ve 2 bin 293 lisanssız sporcu çocuğumuz bulunuyor. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyorlar. bin 223 çocuğumuz birçok branşta kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyor, çeşitli müzik aletlerini çalıyorlar. Sosyal hizmet modellerimizden yararlanan ve yükseköğrenim programlarına yerleşen gençlerimizi eğitim hayatlarında da yalnız bırakmıyoruz. Hem sahip oldukları hakların farkında olmaları hem de karşılaşabilecekleri zorluklara yönelik bilgilendirilmeleri için bir rehber hazırladık ve bunu onlarla paylaşıyoruz. Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlere Yönelik Yükseköğrenim Rehberi ile bir nevi gençlerimize oryantasyon desteği sağlıyoruz. Koruma altındaki gençlerimizi iş ve meslek danışmanlarımızla çalışma hayatına hazırlıyoruz.

Çocuklarımızın bakım sonrası yaşama uyum sağlamalarına destek olmak için ‘Yaşam Becerileri’, ‘Çalışma Hayatı ve Hukuk’ eğitimleri veriyoruz. Bugün bu atama töreninde devlet korumasından yaralanmış bin 121 gencimizin atamasını yapacağız. Bu kardeşlerimiz artık çalışma arkadaşlarımız olarak bizimle birlikte olacaklar. Başta söylediğim gibi, hayatın her aşamasında sizin yanınızdayız. Bize ihtiyacınızın olmayacağınızı ümit ediyoruz. Bize ihtiyacınızın olmamasını umut ediyoruz bekliyoruz. Ama olursa her zaman yanınızdayız, arkanızdayız lütfen bunu hiç unutmayın. Eğitim hayatınız sonrasında iş hayatına atılma ve kariyer yolculuğunuzda sizinle birlikte olacağız” diye konuştu.

“Bundan sonra artık devlet size emanet”

Atanan gençlere güvendiklerini söyleyen Bakan Yanık, “Birer kamu görevlisi olarak atanacağınız kurumlarınızın ve görev yerlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yapacağınızdan hiç kuşkum yok. Buraya kadar siz devletin desteği, devletin korumasıyla yürüdünüz bundan sonra artık devlet size emanet. Bundan sonra artık devleti siz koruyup kollayacaksınız siz sahip çıkacaksınız, siz destekleyeceksiniz. Size bu konuda da güvenimiz tam. Sizden bu konuda da çok başarılar bekliyoruz. Yeni başarılar yeni başarı hikayeleri bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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