Devlet korumasında yetişen 780 genç daha kamu kurum ve kuruluşlarına atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 780 genç düzenlenen kura töreniyle kamuya atandı. Aynı törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iş birliği protokolü imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda, devlet korumasında yetişen gençlerin kamuya atanması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında devlet korumasındaki çocuklara yönelik iş birliği protokolü imzalanmasına ilişkin ortak tören düzenlendi.

Atama töreni çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 780 genç kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere atandı. Hak sahibi 780 gencin ataması bilgisayar kurasıyla gerçekleştirildi.

İki bakanlık arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında devlet korumasından yararlanan çocuklara yönelik yetenek taraması yapılması, çocuk sergisi, seminer, panel, eğitim, yarışma, konser, kısa film, tiyatro, müze gezisi gibi alanlarda etkinlikler düzenlenmesi öngörülüyor. Çocukların sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını, beğeni kültürlerinin geliştirilmesini, kültür ve sanat duyarlılıklarının artırılmasını, duygu dünyalarının zenginleştirilmesini amaçlayan protokol kapsamında projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

“Devlet koruması altında olan çocuklarımız kültür turlarımızdan ücretsiz yararlanabilecek”

Kültür ve medeniyet değerlerinin çocuklara anlatılacağını belirten Bakan Ersoy, “Çocuklarımızı sanatsal kültürel ve sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye teşvik edeceğiz. Oluşturacağımız ekipler ile birlikte çocuklara yönelik yetenek taraması yapacağız ve onların talep ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alabilmeleri için adım atacağız. Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı seyir içeren etkinliklerden çocuklarımızın ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız. Aydınlık geleceğimizin mimarları olacak çocuklarımıza, okuma alışkanlığını verebilmek için kütüphanelerimizden etkin olarak faydalanabilmelerini içeren düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Yine bu protokol çerçevesinde devlet koruması altında olan çocuklarımız kültür turlarımızdan ücretsiz yararlanabilecek. Bence çocuklarımızın en çok ilgisini çekecek protokol maddesi de bu olacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz müze ve ören yerlerinden faydalanabilecekler” diye konuştu.

“2022 yılında korumamız altındaki çocuklarımızdan 312’si üniversite eğitimlerine başladılar”

Devlet korumasında yetişen çocukların eğitim durumlarına dair bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yanık, “2022 yılında korumamız altındaki çocuklarımızdan 312’si üniversite eğitimlerine başladılar. Biz çocuklarımızın okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. Biraz önce aslında bir örneğini burada değerli arkadaşlarımız icra ettiler. 5 bin 241 çocuğumuz en az bir spor branşıyla ilgileniyor. Şu an 7 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcu çocuğumuz var. Bu sayının inşallah artması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyor, göğsümüzü kabartıyorlar. 2 bin 242 çocuğumuz, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunurken, 398 çocuğumuz müzikal yeteneklerini çaldıkları enstrümanla icra ediyorlar. Kurumlarımızda yetişen tüm gençlerin dört koldan hayata tutunmalarını sağlamak adına gece gündüz çalışıyoruz. Eğitim süreçlerini tamamlayıp meslek sahibi olduklarında da onları yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Edilirken 2003-2022 yılları arasında toplam 37 bin 821 gencimizi kamuya yerleştirdik”

AK Parti iktidarı döneminde kamuya yerleştirilen koruma altında yetişen genç sayısının çok daha yüksek olduğunu söyleyen Yanık, “Devletimiz, meslek sahibi olan gençlerimizin emeğini en doğru şekilde değerlendirmeye özen gösteriyor. 1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencimiz istihdam edilirken 2003-2022 yılları arasında toplam 37 bin 821 gencimizi kamuya yerleştirdik. 2018’de yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimizin kendi mezun oldukları bölüme uygun bir biçimde o alanlara atanma imkanı getirdik. Bugün aramızda müzik öğretmeni var, başkaca mesleklerden her birisi kendi mezun olduğu alana göre istihdam edilmiş olacaklar. İstihdam hakkı olan çocuklarımızın başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Sınav uygulamasını kaldırdık ve hak sahibi gençlerimizin kamu kurumlarına kura yöntemiyle yerleştirilmesini sağladık. Yılda bir kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Gençlerimizin özel sektörde de istihdamını artırmak adına 2018’den itibaren teşvik edici politikalar uygulamaya başladık. Gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 9 bin 711 gencimiz özel sektörde istihdam edildi” dedi.