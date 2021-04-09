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Devlet desteği ile sürü sahibi oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde Habip Aras isimli vatandaş, kaymakamlıktan aldığı destekle sürü sahibi oldu.

Genel 09.04.2021, 10:46
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Devlet desteği ile sürü sahibi oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde Habip Aras isimli vatandaş, kaymakamlıktan aldığı destekle sürü sahibi oldu.

Daha önce inşaat işçisi olarak çalışan ve ailesinin geçimini sağlayan 37 yaşındaki Habip Aras, Gercüş Kaymakamlığından aldığı çadır, barınma yeri ve yem desteği sayesinde sürü sahibi oldu. Şimdi 170 adet küçükbaş hayvanı olan Aras, desteklerinden dolayı Gercüş Kaymakamlığına teşekkür etti. Hayvancılık yapma düşüncesinin olduğunu ve bu nedenle kaymakamlığa başvurduğunu belirten Aras, "İlçe merkezinde hayvanları besleyecek yerimiz olmadığından dolayı kaymakamlığa gittim ve bana tel, çadır, yem ve maddi manevi desteklerde bulundu. Kaymakamlığın yardımı olmasaydı belki şu an bu hayvanları alamazdım ve besleyemezdim. Buradan Gercüş Kaymakamımız Mevlüt Şekerci’ye teşekkür ediyorum" dedi.
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