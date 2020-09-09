Devlet Bahçeli’nin talimatı sonrası ülkücü gençler 12 ada için yürüdü

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir’in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül’de "İstiklal İçin Kararlılık" yürüyüşü düzenledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yapılan yürüyüşte konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşün amacının Türk milletinin milli meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak ve Türkiye’nin adalar üzerindeki hakkını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla "İstiklal için Kararlılık" yürüyüşü düzenledi. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Gününde yapılan programda, 12 adayı temsilen 12 grup oluşturuldu. Yürüyüşte, her bir grupta 81 ili temsilen 81 ülkücü genç yer aldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarıyla beraber Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, son düşmanın denize döküldüğü yer olan Gündoğdu Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşe MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Ülkücü gençler 12 ada için yürüdü

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşün amacının Türk milletinin milli meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak ve Türkiye’nin adalar üzerindeki hakkını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi. Yıldırım, "1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken adalar, Yunanistan tarafından silahlandırılmıştır. Bu, kural tanımazlığın apaçık göstergesidir. Bugüne kadarki diplomatik temaslar ve uzlaşma çabaları fayda sağlamamıştır. Yunanistan geçmişte olduğu gibi gayri ciddi tutum ve davranışlarıyla karaktersizliğini gün yüzüne çıkarmış, ikiyüzlülük ve alçaklıkta tavan yapmıştır. Yunanistan’ın, muhasım ülkelerin arkasına saklanıp haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp istiklal arayışına çıkması haydutluktur" dedi.

“Yunan hükümeti aklını başına almalıdır”

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yunan hükümeti aklını başına almalıdır. Aksi halde günah, Türk milletinden gitmiş olacak. Türkiye’nin egemenlik haklarını ve milli güvenliğini tehdit etme küstahlığını gösteren Yunanistan şunu iyi bilmelidir ki; Yüce Türk milletinin her ferdi sefer için hazırlıklıdır ve teyakkuzdadır. Tarihi hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır. Gündoğdu Meydanı’ndan açıkça ifade ediyoruz ki bu yürüyüş; Ege ve Akdeniz’de çevremizi kuşatmak isteyen küstah Yunanistan’a, Türk gençliğinin uyarısıdır. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle, ‘Yunanistan’ın, denize dökülme isteği kabarmıştır.’ Türk milleti, mavi vatanın istiklaline baş koymuştur ve milli yemininden asla vazgeçmeyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef ve gayesini gerçekleştirecek olan Türk gençliğidir. Bu yürüyüşün hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı konuşmada, “1912 yılından bugüne kadar geçen süreyi ve yaşananları dikkate alındığımızda 12 ada üzerindeki haklarımızı inkar ve ihmal etmek milli ruha tamamıyla aykırıdır” vurgusu yaparak, ülkücü gençlere 9 Eylül’de “İstiklal ve Kararlılık” yürüyüşü yapılması talimatını vermişti.