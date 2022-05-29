banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”
Konya’ya şehit ateşi düştü
Konya’ya şehit ateşi düştü
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

Develili kuaför Euro Cup yolunda

Kayseri’nin Develi ilçesinde daha önce yaptığı sıra dışı etkinliklerle tanınan kuaför Faruk Kafkas, yer aldığı takımla birlikte Euro Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek.

Genel 29.05.2022, 12:15
Develili kuaför Euro Cup yolunda

Kayseri’nin Develi ilçesinde daha önce yaptığı sıra dışı etkinliklerle tanınan kuaför Faruk Kafkas, yer aldığı takımla birlikte Euro Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek.

Havada, karada ve suda yaptığı tıraşlar ile tanınan, Türkiye’nin Sihirli Elleri organizasyonunda saç ve konsept tasarımında Türkiye birincisi olan Faruk Kafkas, bugün Arnavutluk’ta 22 ülkenin katılımı ile düzenlenecek Euro Cup’ta Türkiye milli takımında yer alacak. Euro Cup’a gitmeden önce konuşan Faruk Kafkas, “Biz geçen süreçlerde İtalya’da dünya şampiyonluğuna gidecektik, lakin ülkeler arasında problem yaşandığı için İtalya’ya kabul edilmedik ve şu anda Arnavutluk için tarih belirlendi. 29 Mayıs’ta Arnavutluk’ta olacağız. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan ve 22 ülkenin katılacağı Euro Cup’a ülke takımı olarak gidiyoruz. ’Milli kuaför’ namını taşıyoruz. Ülkemizi ve Kayseri’nin Develi ilçesini temsil etmek için Arnavutluk’ta bulunacağız. Elimizden geldiğince mücadelemizi edeceğiz. Gerek maddi gerek manevi desteklerde bulunan Develi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Euro Cup Başkanımız Gökhan Hamarat’a, Erkan Engin’e ve Osman Balcı abimize teşekkür ediyorum. Ödüllerimizi beklemede kalın, sizleri seviyoruz. Develi için ülkemiz için orada olacağız, görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
30°
açık