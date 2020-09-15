Dev yat marinaya sığmadı

Dünyanın en büyük yatlarından biri olan ’Royal Romance’ isimli mega yat demirleyecek liman bulamayınca Güvercinlik koyuna demir attı. Değeri yaklaşık 800 milyon dolar olan yatı görenler gözlerine inanamadı. Yatın içerisinde ise İngiliz kraliyet ailesi mensupları olduğu iddia edildi.

Dünyanın en büyük mega yatlarından biri olan, yaklaşık 800 milyon dolar değerindeki Royal Romance isimli lüks yat Bodrum’a demir attı. 2015 yılında denize indirilen, içinde sinema salonu, yüzme havuzu, spa, spor salonu, gibi birçok özelliği barındıran yat, 93 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde. Yat içinde birbirinden lüks 7 kabine sahip. Yatta ayrıca helikopter pisti de mevcut. 14 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip yatın mürettebatı ise 22 kişiden oluşuyor.

İngiliz kraliyet ailesini ağırlıyor

Cayman Adaları bayraklı olan yatın içerisinde iddiaya göre İngiliz kraliyet ailesinin olduğu öne sürüldü. Yatın içerisinde mürettebatın hummalı bir çalışma içerisinde olması da dikkatlerden kaçmadı.