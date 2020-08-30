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Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi
MEGAKENT İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİRÇOK GÖKDELENE DEV TÜRK BAYRAKLARI ASILDI. GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKAN MANZARA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Genel 30.08.2020, 09:06
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Megakent İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan drone ile görüntülendi. İstanbul’un birçok noktasından görülen dev bayraklar, görenleri kendine hayran bıraktı.
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