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Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen, aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü, aydınlatma sistemlerinin devreye konulması ile birlikte ilk kez gece havadan görüntülendi.

Genel 18.12.2020, 00:18
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Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen, aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü, aydınlatma sistemlerinin devreye konulması ile birlikte ilk kez gece havadan görüntülendi.

400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve 19 Aralık’ta tören ile açılması planlanan 6’ncı kesim olan Sakarya kesiminde sona gelindi. Toplam uzunluğu 400 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapılırken 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez bulunuyor. 4 şeritli otoyolda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırırken yine Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye’nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip oldu.

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. Projede Silivri’den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra Akyazı’dan TEM Otoyolu’na bağlanacak. Projenin toplamında 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geç-it, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya Bölgesi’nin İstanbul’a ulaşımını sağlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projeyle Anadolu’nun İstanbul’a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli’deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek.

Son kesim gece havadan ilk kez görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesiminin ise 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak törenle açılması bekleniyor. Açılışına az bir zaman kala aydınlatma sistemi devreye konulan son kesim ilk kez gece saatlerinde havadan görüntülendi. Sona gelinen dev projenin gece görüntüsü kendine hayran bıraktı.
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