Dev projede hak sahipleri tapularına kavuştu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2020 yılında inşaat çalışmalarına başlanan ve 13 ayda tamamlanan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, hak sahipleri düzenlenen törenle tapularına kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliğinde Emek Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. 44 yıl önce ruhsatlandırılmış olan ve depremde ağır hasar gören 12 blokta 168 daire yıkılarak 2020 yılı kasım ayında projenin inşaat çalışmasına başlandı. Toplam inşaat alanı 44 bin 753 metrekare olan proje, 13 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Proje çerçevesinde yıkılan dairelerin yerine toplam 10 blok, 329 daire ve 3 iş yerinden oluşan modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

Projenin tamamlanmasının ardından Darıca ilçesi Emek Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde tapu teslim töreni gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla gerçekleşen tören ile birlikte 168 hak sahibi tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

“Rabbim sağlıkla, huzurla yeni evlerinizde yaşamayı nasip eylesin”

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugün çok güzel, hayırlı bir iş için sizlerle birlikteyiz. Öncelikle 1999’dan beri devam eden bu kanayan yarayı sona erdirip, buradaki dayanıksız, depreme karşı tehlike arz eden binaları dönüşüme tabi tutan ve hak sahiplerine bugün bir kısmını teslim edeceğimiz 256 Evler Emek Mahallesi konutları hak sahiplerine, içinde oturanlara hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağlıkla, huzurla yeni evlerinizde yaşamayı nasip eylesin. Tabii bu işin buraya gelmesi kolay olmadı. Emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Darıca Belediye Başkanımız ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere yürekten şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Bir çok belediye başkanı asla kentsel dönüşüm işine girmiyor”

Evlerini teslim alacak vatandaşlara güle güle oturmaları temennisinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise "Kardeşlerimizin ağız tadıyla oturmalarını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Peygamberimiz ‘Kişinin evi cennetidir’ buyuruyorlar. Evlerini teslim alan kardeşlerimiz inşallah evlerinde cennet hayatı yaşarlar, huzur içerisinde yaşarlar. Güle güle otursunlar. Haliyle bu zor projede elini taşın altına koyan, uğraşan ve bu hale getiren değerli belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Kolay değil, bir çok belediye başkanı asla kentsel dönüşüm işine girmiyor. Çünkü zor bir iş. Herkesin gönlünü etmek sonra evlerini yıkıp yeni evleri teslim edebilmek çok kolay değil. Bundan dolayı kimse kentsel dönüşüm işine gönüllü olarak girmiyor” diye konuştu.

“Topraklarımızın yüzde 42’si deprem bölgesinde”

Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cennet gibi bir vatana sahibiz. Ama bir taraftan da dezavantajlarımız var. Yerin altında hem fitne odakları bitmek bilmiyor hem de bu ülkenin bir gerçeği olarak depremsellik karşımızda duruyor. Bizim ikisine de gücümüz yeter Allah’a şükür. Yerin altından fışkıran FETÖ gibi, DHKPC gibi, IŞİD gibi, PKK gibi terör örgütlerine hamdolsun cumhurbaşkanımızın ve ekibinin dirayetli duruşları, tutumları sayesinde hep beraber karşı çıkıyoruz, onları toprağın altına gömüyoruz. İnşallah bir daha oradan çıkamayacaklar. Ama bir taraftan da bu kentsel dönüşüm işini hızlandırmamız icap ediyor. Çünkü bu ülkenin bir gerçeği. Topraklarımızın yüzde 42’si deprem bölgesinde. Nüfusumuzun da yüzde 65’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Son yüz yıl içerisinde bu ülkede yaşanan 6 ve üzeri büyüklükteki deprem sayısı 58. Ölen insan, şehit sayımız ise 83 bin. Niye bu kadar çok şehit veriyoruz?" şeklinde konuştu.

“1 yıllık zaman diliminde buradaki riskli alanın dönüşümü gerçekleştirildi”

Darıca’nın altyapısını tamamen yenilediklerinin altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, “Buranın önce riskli alan ilan edilmesi, ondan sonra imar kararlarıyla beraber gerekli tüm düzenlemeler yapıldı. Yaklaşık 1 yıllık zaman diliminde buradaki riskli alanın dönüşümü gerçekleştirildi. Bugün de tapu teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Sizlere sözler verdik, sizler bizlere güvendiniz. Bizler de o günden beri durmadan yorulmadan Darıca için çalışıyoruz. Darıca’nın altyapısını tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 900 dönüm alanda Darıca’nın nefes aldığı millet bahçesini yaptık. Balyanız koyunu bitirdik. Çoğunun açılışını bile yapmıyoruz. Adamlar çeşme takınca bile tören yapıyorlar. Biz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizim derdimiz millete hizmet etmek”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise söz verdikleri bir projeyi daha bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Bunu tek başımıza yapamazdık. Bakanlığımızla, büyükşehir belediye başkanımızla, milletvekillerimizle işbirliği içerisinde 329 konutluk bir kentsel dönüşümü gerçekleştirdik. 168 hak sahibiyle tek tek görüşerek anlaşarak yaşanabilir, modern bir alan inşa ettik. Otoparkları, yeşil alanı, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın huzur içerisinde oturacağı bir projeyi hayata geçirdik. ’Birlikte başardık’ diyoruz, ’Birlikten güç doğar’ diyoruz. Bizim derdimiz millete hizmet etmek, derdimiz milletimizin gönlüne girebilmek. Tabii ki yapılar inşa edeceğiz, projeler yapacağız ama aynı zamanda cumhurbaşkanımızın bize tavsiyesi olan gönül belediyeciliği yolunda canla başla çalışacağız. Her zaman söylüyoruz onlar konuşur, AK Parti belediyeciliği iş yapar. Allah’a şükürler olsun başta bize inanıp oy vermiş olan hemşerilerimize, sonrasında bize bu görevi layık gören cumhurbaşkanımıza mahcup olmamak adına bir projemizi daha tamamladık. Rabbim yeni projeleri nasip etsin inşallah. Daha yapacak birçok projemiz var. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Darıca’yı baştan aşağı yeniliyoruz” ifadelerine yer verdi.