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Dev proje bittiğinde, trafikten 55 bin araç eksilecek

Kocaeli’de Gebze-Darıca arasında yapılan metro inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, proje tamamlandığında metronun günlük 330 bin yolcu taşımasını hedeflediklerini söyledi.

Genel 03.03.2022, 14:20
Dev proje bittiğinde, trafikten 55 bin araç eksilecek

Kocaeli’de Gebze-Darıca arasında yapılan metro inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, proje tamamlandığında metronun günlük 330 bin yolcu taşımasını hedeflediklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2023 yılında hizmete açılması planlan Gebze OSB - Darıca Sahil metro hattının inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükakın’a Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşlik etti. Projenin, tamamlanmasıyla birlikte günlük 330 bin yolcu taşıyarak, karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif olması bekleniyor. Metroyla birlikte yaklaşık 55 bin aracın trafikten eksilmesi ve karayolundaki ulaşımın da rahatlaması planlanıyor.

“55 bin aracın da trafikten çekilmesi söz konusu olacak”

İncelemelerinin ardından metronun geçeceği tünelin içinde açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, inşaatın son derece hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Bunun kendileri için sevindirici bir durum olduğunu belirten Büyükakın, “Darıca-Gebze ve Gebze OSB arasında yapılacak olan tek yönde 16 kilometre uzunluğunda olan metro hattı, bu bölgenin toplu taşıma ihtiyacını ciddi anlamda rahatlatacak. Günlük 330 bin civarında yolcunun taşınacağı bu güzergahta aynı zamanda 55 bin aracın da trafikten çekilmesi söz konusu olacak. Böyle olunca karbon emisyonu anlamında da çok ciddi bir mesafe kat edilmiş olacak. İnsanların yaşam kalitesi hem hava kalitesi açısından hem toplu taşıma standardı güvenli, hızlı, konforlu ulaşım açısından son derece üst seviyeye yükselmiş olacak. Arkadaşlardan aldığımız ilerleme raporu bilgisine göre 2023 yılının baharında, yine 2023’ün sonuna doğru da Darıca tarafındaki hatlarımız bitmiş olacak. 2023’ün bahar ayında Gebze merkez istasyonla OSB arasındaki hat hizmete alınsın diye büyük bir çaba içinde arkadaşlarımız. 2023’ün sonunda da Darıca tarafında 3 istasyonu devreye alacaklar. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok büyük bir emek var burada” dedi.

“Bu bölgeyi rahatlatacak tek şey var o da metro”

Yıllar önce Sirkeci ile Haydarpaşa arasında Avrasya Tüneli’nin inşaatında bir uçtan öbür uca kadar tünelin içinden yürüdüklerini hatırlatan Büyükakın, “O duyguları tekrar burada yaşıyorum. Bunlar gerçekten tarihi anlar, anılar. Çok kısa bir süre sonra inşallah bu tünelin içinden metro geçecek. İnsanlar çok hızlı bir şekilde Darıca’dan GOSB tarafına ulaşacaklar. Bu hattın tamamı 20 dakikada gidilecek. Darıca’da yaşayan kardeşlerimiz İstasyon noktasından 20 dakikaya geçemez haldeler. Bu nüfus artışıyla, bu coğrafi konumla başka bir çare yok. Bu bölgeyi rahatlatacak tek şey var o da metro. İnşallah bu metro bölgedeki insanlarımızın yaşam kalitesine çok ciddi katkı sağlayacaktır. Çok doğru bir proje. Başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüze, bu inşaatı devam ettiren yüklenici firmaya, burada görev alan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürü borç biliyoruz. Çok büyük bir emek veriyorlar. Pandemi koşullarında nasıl çalıştıklarını da biliyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Çok da güzel bir şekilde çalışma burada devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Darıca ve Gebzemiz metronun konforundan yararlanır, en hızlı şekilde yararlanır, Kocaeli’miz için de hayırlı olur” diye konuştu.

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