Dev domates görenleri şaşırtıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesi Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, pandemide hobi bahçesinde ağırlığı 1 kilo 100 gram domates yetiştirdi.

İnegöl’ün Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, kırsal Elmaçayır Mahallesi’ndeki hobi bahçesinde domates ekti. Aylar sonra hasada başlayan Yakşi, domateslerden birini görünce şaşırdı. Domateslerden birinin oldukça büyük olduğunu fark eden ve domatesi tartan Yakşi, 1 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu görünce şaşırdı.

Hobi olarak domates yetiştirdiğini söyleyen Yakşi, "Tohumlarını Konya’da ikamet eden hocam gönderdi. Tarlamıza ektik. Hasat sırasında böyle büyük bir ürün görünce şaşırdım. Ağırlığı 1 kilo 100 gram. Oldukça büyük" dedi.