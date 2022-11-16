DEÜ promosyonda çıtayı yükseltti

Bankaların promosyon rekabeti giderek artarken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) önemli bir anlaşma yaptı. Akbank ile varılan mutabakata göre, DEÜ çatısı altında bulunan 8 bin 300 akademik ve idari personele, aralık ayı içinde tek seferde ödenmek suretiyle kişi başı 33 bin 500 lira yatırılacağı belirtildi. Belirlenen rakamın İzmir ve Ege Bölgesindeki en yüksek rakam olduğunu ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bizler Dokuz Eylül ailesi olarak çalışma arkadaşlarımızın hak ve menfaatlerini gözetmeye devam ediyoruz. Türkiye geneline, Ege Bölgesi’ne ve özellikle de İzmir’e baktığımızda görüyoruz ki en iyi şartları barındıran promosyon anlaşmasına imza atmış bulunuyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Akbank T.A.Ş. arasında imzalanan 3 yıllık promosyon anlaşmasına göre, DEÜ çatısı altında bulunan 8 bin 300 akademik ve idari personele aralık ayı içinde tek seferde ödenmek suretiyle kişi başı 33 bin 500 lira yatırılacak.

Kurum personeli bu ödemeye ek olarak, DEÜ için özel koşullarla hazırlanan harcama sözlü chip-para ve otomatik fatura kampanyalarından da yararlanabilecek. Belirlenen rakamın İzmir ve Ege Bölgesindeki en yüksek rakam olduğunu ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bizler Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, çalışma arkadaşlarımızın hak ve menfaatlerini gözetmeye devam ediyoruz. Bu noktada rektörlük binamızda gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde en iyi teklifi veren Akbank T.A.Ş. ile anlaşmaya vardık. Türkiye geneline, Ege Bölgesine ve özellikle de İzmir’e baktığımızda görüyoruz ki en iyi şartları barındıran promosyon anlaşmasına imza atmış bulunuyoruz. Sonuçta bir pastayı büyütünce ondan alınacak pay da büyüyecektir. Burada çalışanlarımız, gayret edip verimliliklerini artırarak hem kurumsal hem de ülkemize olan katkılarını çoğaltacaklar. Ülkenin refah payının artması da tabi ki bütün kurumlara yansıyor” şeklinde konuştu.

Promosyon ücretlerinin duyurulmasının ardından üzerinde uzlaşılan rakam, DEÜ çalışanları tarafından sevinçle karşılandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası önünde toplanan akademik ve idari personel, Rektör Hotar’a çiçek takdim etti.