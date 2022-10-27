Deri ve kürk konfeksiyon sektöründen ortak aday

Deri sektörünün 2 önemli STK’sı, İstanbul Ticaret Odası’nda 9 Kasım’da yapılacak seçimlerde 34. Deri Kürk Saraciye Komitesi için birlikteliği sağlamak adına, meclis üyeliği ve komite için ortak adaylar belirledi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği ve Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği sektörün geleceği için ortak adaylar belirlediklerini duyurdu.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, “Ortak adaylar çıkarmaya karar verdik. Sektörümüzün geleceği için bölünmüşlüğü engelleyeceğiz. Deri kürk saraciye sektörü son yıllarda yaşanan gelişmelerden en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Sektörümüzde bu kadar sorun varken birlik ve beraberlik adına, sektörümüzün geleceği için ortak adaylar çıkarmayı kararlaştırdık. Bu kararımızın sektörümüzün daha iyi temsil edilmesine katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

Sektörle birlikte hareket edeceklerini söyleyen Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Ali Yavuz Boynukısa ise "İki sektörün sorunları aynı. Sektörün sorunlarını bilen, birlik ve beraberliği sağlamak adına ortak aday çıkarma kararı aldık" dedi.