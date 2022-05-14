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Deri sektöründe 4 ayda 40 milyon dolar ihracat

Yılın ilk dört ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 40 milyon dolar ihracata imza atan deri sektörü Türkiye’nin toplam ihracarıta verdiği katkıyı sürdürüyor.

Genel 14.05.2022, 11:06
Deri sektöründe 4 ayda 40 milyon dolar ihracat

Yılın ilk dört ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 40 milyon dolar ihracata imza atan deri sektörü Türkiye’nin toplam ihracarıta verdiği katkıyı sürdürüyor.

Deri sektörü 13 ülkeden 950 alıcıyla Antalya’da buluşacak. Türkye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, "İhracatta pazar çeşitliliğine odaklandık. 13 ülkeden 950 yabancı alıcıyı dört gün boyunca ülkemizde ağırlayacağız. Fuarın sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Sektörün ihracat performansını değerlendiren Gözmen, "Yılın ilk dört aylık rakamlarını incelediğimizde ihracatta yüzde 20 oranında bir artış söz konusu. Önemli olan bu artışı sürdürülebilir kılmak. Türkiye, bana göre deri kürk ve konfeksiyon sektöründe üretim potansiyeli ve kalite anlamında dünyada ilk üçte. Yabancılar da aynı doğrultuda düşünüyor. Fuarımız dünyanın dört bir yanındaki alıcılar için gerçek bir çekim merkezi haline geldi. Klasik hale gelen defilemiz ise deri ve kürk modasına yön verir hale geldi" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının küresel ticareti olumsuz etkilediğini ifade eden Gözmen, "Rusya, önemli ihracat pazarlarımızın başında geliyor. Burada önemli olan pazar çeşitliliğini sağlamak. Bu da üreticilerimizin dünyadaki eğilimleri yakından takip etmesinden ve yurt dışı fuarlara katılımdan geçiyor. Temel hedefimiz firmalarımızın daha fazla yurt dışına açılmasını sağlamak, finansmana daha kolay erişmelerine yardımcı olmak ve yeni ihracat pazarları keşfetmelerine danışmanlık sağlamak. Sektörümüzün yapısal sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek ülke ihracatına mevcudun iki katı katkı sağlarız. Bunu yapacak potansiyele ve üretim kabiliyetine sahibiz" ifadelerini kullandı.

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