Dereye düşen yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

İstanbul Silivri’de su dolu dereye düşen yavru kediyi görenler, su içerisinde boğulmak üzere olan kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Kurtarma çabaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Silivri Sanatkarlar caddesi üzerinde meydana geldi. Boğluca deresine düşen yavru kediyi gören vatandaşlar kurtarmak için adeta seferber oldu. Boğulmak üzere olan yavru kedi kurtarılarak veteriner kontrolüne götürüldü. Tüm kurtarma çalışmaları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.