banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Dereli’nin yeniden inşasının bedeli: 100 milyon lira

Giresun’da 22 Ağustos’ta yaşanan sel afetinde en çok zarar gören Dereli ilçesinde kamulaştırma bedeli, altyapı ve üstyapı çalışmaları için yaklaşık 100 milyon lira harcama yapıldı.

Genel 08.01.2021, 11:44
2
Dereli’nin yeniden inşasının bedeli: 100 milyon lira

Giresun’da 22 Ağustos’ta yaşanan sel afetinde en çok zarar gören Dereli ilçesinde kamulaştırma bedeli, altyapı ve üstyapı çalışmaları için yaklaşık 100 milyon lira harcama yapıldı.

Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos’ta yaşanan sel ve heyelanda ağır hasar gören ilçe merkezindeki binalar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılırken, selde altyapı ve üstyapı da hasar gördü. Yaşanan sel afetinin üzerinden geçen yaklaşık 5 ayın ardından esnafın kepenk açıp ticaretine başlarken, vatandaşların da normal yaşamlarını sürdürmeye başladığını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı çalışmalarının ise hızla devam ettiğini kaydetti. İlçenin yeniden inşası için bugüne kadar yaklaşık 100 milyon lira harcama yapıldığını açıklayan Başkan Şenlikoğlu, “İlk andan itibaren devletin çok büyük desteğini gördük. Bizim kendi imkanlarımızla bunu başarma şansımız yoktu. Devletimiz burada kriz masasını oluşturdu. İlk andan itibaren ilçemizin temizlenmesi, koordinasyonunun sağlanması, çevre ve şehirciliğin buradaki yıkılacak binaların tespiti yapıldı. Daha sonra binaların kamulaştırılması yapıldı. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına isteyene parası, isteyene de konutla ilgili taleplerine cevap verildi. Vatandaşlarımızın bir kısmı parasını nakit olarak aldı. Bir kısmı da yeni yapılacak olan iş yerleri ve konutlardan talep edip iş hayatına burada devam etmek istedi. Bununla alakalı devletimiz hızlı bir şekilde ödemeleri yaptı. Son kalan kısmın da ödemeleri 1-2 gün içerisinde yapılacak. Burada yaklaşık 70 milyon kamulaştırma ve diğer tutarlar ile beraber 90 milyon liraya yakın bir para Bakanlığımız tarafından vatandaşımıza ve Dereli’ye ödendi. Kamulaştırmalarla ilgili geriye kalan 5-6 milyon lira civarı ödeme de yeni yıl mali takviminden dolayı biraz gecikti. Yakın bir zamanda da hesaplara yatırılacaktır diye düşünüyorum. Bu ödemeler vatandaşın binasının kamulaştırılması, taşınma yardımı ve diğer bütün yardımlarla alakalı hem Dereli’nin merkezinde hem de köylerinde devletimiz tarafından vatandaşlara iletildi. Bunun dışında konutların yapımı hızla devam ediyor. TOKİ, 14 dönümlük arazi için 5-6 milyon lira civarı kamulaştırma parası ödedi. İnşaatında ise 6 blok tamamlandı. İnşallah açıklanan tarihten daha önce vatandaşımızın buraya taşınacağını düşünüyoruz. İlçe merkezindeki çarşı projesinde ise çok hassas bir proje olduğu için bazı detaylara müdahale edildiği için yavaş ilerliyor ama proje tamamlandığında çok hızlı bir şekilde bakanlarımızın açıkladığı tarihte bitirilecektir” dedi.

"Altyapı çalışmaları için 6 milyon lira harcandı”

İlçede altyapı ve üstyapıyla beraber içme suyu çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Başkan Şenlikoğlu, “Bizim ana su isale hattımız selde zarar görmüştü. 45 günlük yoğun bir çalışmayla Dereli’nin merkezine suyu verebildik. İlçe merkezindeki kanalizasyonu yeni yapmıştık. Afette tamamen hasar görünce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tamamen hibe olarak yaptı. Dereli sadece hasar gören yerlerden ibaret değil. Mahallelerde de çok dağınık imar dışı alanlarımız var ve burada da ciddi hasarlar oluştu. Yoğun bir şekilde hem tespit ediyoruz hem de aciliyet sırasına göre imal etmeye çalışıyoruz. Biz belediye olarak yaklaşık hem acil afet yardımından gelen hem de Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığından gelen kaynaklardan yaklaşık 6 milyon lira civarı kaynağı kullanarak vatandaşımıza hizmet yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise, yaşanan sel afetinin ardından normal hayata dönebildikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, tek üzüntülerinin can kayıpları olduğunu kaydettiler.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12