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Dereli’de otoparkta bulunan araçlar sel sonrası hurdaya döndü
GİRESUN’DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK SONUCU EV VE İŞ YERLERİ BÜYÜK HASAR GÖRÜRKEN, ARAÇLARDA HURDAYA DÖNDÜ.
Genel 26.08.2020, 14:52
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Giresun’un Dereli ilçesinde hafta sonu etkili olan kuvvetli sağanak sonucu ev ve iş yerleri büyük hasar görürken, su basan otoparktaki araçlar hurdaya döndü.
Sel sularının etkisiyle cadde ve sokaklardaki araçlar sürüklenerek molozların altında kalırken, belediye binasının altında bulunan otoparka su ve çamur basması sonucu onlarca araç kullanılamaz hale geldi.
Diğer taraftan ise sel sularında sürüklenen araçlar dere yataklarında suların çekilmesiyle meydana çıkarken, bazı araçlarda moloz yığınları altında hurdaya döndüğü görüldü.
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