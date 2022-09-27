Dereli Belediye Başkanı Şenlikoğlu’ndan anlamlı ziyaret

Dereli Belediye Başkanı K. Zeki Şenlikoğlu, 2020 yılında ilçede yaşanan sel felaketinde yardımlarını esirgeyemeyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Afet sonrası ilçenin yeniden inşa edildiğini söyleyen Başkan Şenlikoğlu, “Şimdi hem turizm hem de hayata geçirilecek yatırımlarla ilçe ekonomisine çok büyük katkılarda bulunacağız” dedi.

Giresun’da Ağustos 2020’de meydana gelen şiddetli yağmurda özellikle Dereli ilçesini vuran sel felaketinde neredeyse tüm ilçe kullanılmaz hale gelmişti. Can kayıplarının da yaşandığı olayda maddi hasarlar için tüm ülke seferber olmuştu. Bu yılsonunda tüm inşatların bitecek olmasıyla tekrar normal hayatına başlayacak olan Dereli’ye sel zamanında yapılan yardımlar için Belediye Başkanı K. Zeki Şenlikoğlu vefa ziyaretinde bulundu. Başkan K. Zeki Şenlikoğlu, LC Waikiki Genel Müdürlük Binasında Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti. Başkan Şenlikoğlu ayrıca Vahap Küçük’e yeni yatırımlar için de destek talebinde bulundu.

Ziyaretteki amacının hem ülke ekonomisine kattığı değerlerden dolayı hem de ilçeye yapılan yardımlar dolayısıyla olduğunu söyleyen Başkan Şenlikoğlu, “İş dünyamızın duayenlerinden Vahap Bey’e birebir teşekkürlerimizi iletmek istedik. Sel felaketinden sonra ilçemizi yeniden yapılandırıyoruz. Çeşitli sektörlerdeki iş insanlarımızla görüşerek hem ilçemize ve bölgemize yatırım hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde katkılarını alabilmek için onlarla paylaşımlarda bulunuyoruz. Bizi kabul ettiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Başarılı iş adamlarımız arttıkça hem ülkemiz ekonomisi kazanacak hem de tüm 81 ilimiz kalkınacaktır” dedi.

“Hem ekonomik hem de sosyal hayat tekrar canlanacak”

Dereli ilçesinin sil baştan inşa edilerek artık normal hayata geçildiğini aktaran Şenlikoğlu, tüm destek ve katkıda bulunan herkese tekrar teşekkürlerini iletti. Yeni yatırımlarla birlikte ekonomik anlamda da büyük kalkınma beklediklerini söyleyen Şenlikoğlu, “Bu iş insanlarımızın yatırım yapmasını kolaylaştıran başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Onların çalışmaları ve başarıları ülkemizin ve insanlarımızın kalkınması ve zenginleşmesi demektir. Yaşadığımız büyük afet sonrası devletimizin bütün kademeleri yanımızda oldular. Bu yüzden herkese ilçemiz adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. İnşaatlar tamamlanmak üzere. Çok az tamamlanacak kısım kaldı. Binaların bitmesi ile birlikte hem ekonomik hem sosyal hayat tekrar canlanacaktır. Gerçekten ilçemiz yeniden yapılandı. Çok büyük emekler sarf edildi. Dereli turizm açısından zaten bilinen bir ilçeydi fakat bundan sonra daha büyük katkılar alacak. Ayrıca tersine bir göçün yaşanacağını da düşünüyorum. Turizm ve iş yatırımlarıyla genç nüfusa ve kadın istihdamına da katkı sağlanacaktır. 2022 yılının sonlarından itibaren artık bu yatırımları da hayata geçirip ilçe ekonomisine çok büyük katkıda bulunacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.