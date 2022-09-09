Dere yatağında mahsur kalan inek kurtarıldı

Başkentte dere yatağında 2 gündür mahsur kalan ineği Gölbaşı Belediyesi ekipleri kurtardı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Akörençarşak mahallesinde bir inek girdiği dere yatağında mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin Gölbaşı Belediyesi’ni araması üzerine yetkili veteriner ve kurtarma ekipleri alana intikal etti. Yaralı ineğe mahsur kaldığı dere yatağından çıkartarak müdahalede bulundu.