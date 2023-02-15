Depremzedenin ekmeği Mehmetçikten

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kurulan sahra fırınlarında Mehmetçik aralıksız olarak ekmek yapımına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: “Bingöl’de konuşlu 49’uncu Komando Tugayımız Kahramanmaraş’taki seyyar sahra fırınında aralıksız olarak ekmek yapımına ve vatandaşlarımıza dağıtmaya devam ediyor” denildi.