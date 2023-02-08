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Depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklandı
İstanbul’da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Genel 08.02.2023, 14:33
İstanbul’da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Çektiği videoyla deprem bölgesinde yaşanan yıkımlarla dalga geçen şahıs, sosyal medyada büyük tepki topladı. Harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ö. isimli şahıs gözaltına aldı. Görüntülerde yaptığı dualarla yıkımlara sevindiğini söyleyen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Ceren Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.