Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen depremzedelerin yakınları konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 ili de sarsan iki depremin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralı depremzedelerin yakınları da hastaneye koştu. Telaş içinde olan hasta yakınları, hastaneye gelen depremzedelerin durumları hakkında bilgi verdi.

“Çok şükür şuurları açık”

Servet Toprak(50), Kadriye Toprak(48) ve Abdülmelik Toprak(22)’ın uçakla beraber Adıyaman’dan geldiklerini belirten kuzen Ayşe Sarıdoğan, “Adıyaman’da müdahale edip buraya gönderdiler. Şu an burada da acilde müdahale ediyorlar. Buradaki ilk müdahaleden sonra bizi bilgilendirecekler. 45 saat sonra enkazdan çıkarıldılar zaten. Abisi enkaz altında, henüz çıkarılmadı. Yengesi vefat etti. Her yere yardım istiyoruz ama Adıyaman’a da istiyoruz. Ulaşabilenler lütfen bu insanlara ulaşsınlar. Çok zor durumdalar. Onlar Adıyaman’da yaşıyordu, ben İstanbul’da yaşıyordum. Zaten kuzeni olarak tek ben burada yaşıyorum. Çok şükür şuurları açık” ifadelerine yer verdi.

Depremzede yakınlarından olan bir diğer vatandaş ise, “Durumlarının nasıl olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz. Orada yeterli müdahale olamıyordu. Adıyaman’dan getirildiler, orada yaşıyorlardı. Enkazdan akşam üzeri çıkarıldılar” dedi.

İstanbul genelindeki hastanelerde 265 yaralı bulunurken bunlardan 46’sı taburcu oldu. Hastanelerde bulunan yaralı depremzedelerin tedavileri ise sürüyor.