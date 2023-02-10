Depremzedelerin yakacak odun ihtiyacını karşılamak için Gümüşhane halkı seferber oldu

Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen depremin ardından depremzedelerin ısınmak için yakacak odun ihtiyacını karşılamak isteyen Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşayan vatandaşlar odun kırarak deprem bölgelerine gönderdi.

Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye’nin her bölgesinden deprem bölgesine yardımlar gönderilirken Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşayan vatandaşlar bölgedeki yakacak odun ihtiyacını gidermek için seferber oldu. Gümüşhane Valiliği, Torul Kaymakamlığı ve Torul Belediyesi koordinesinde vatandaşlar ilçe pazar alanında toplanarak hazırladıkları odunları deprem bölgelerine gönderdi. İlçe halkının sabahın erken saatlerinden itibaren özveriyle çalıştıklarını söyleyen Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir 7 kamyonun gönderime hazır hale getirildiğini ve çalışmaların süreceğini ifade etti.

“Yakacak odun sevkiyatlarımız sürecek”

Bölgede yaşanan yakacak sıkıntısının kendilerine iletilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını belirten Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, “Ben bütün Torul halkına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye 10 ilde meydana gelen afet kapsamında harekete geçti. Biz de Torul olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gıda yardımlarımız devam ediyor şimdi de o bölgede yaşanan yakacak sıkıntısı tarafımıza iletilince Torul Kaymakamlığı ve Torul Belediyesi olarak bütün Torul halkı el ele bir araya geldik. Şu ana kadar yaklaşık 7 kamyon sevkiyat gerçekleştirmek üzereyiz. Allah devletimizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Hep beraber inşallah bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. O bölgede ölen kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

“Depremzedeler uyuyamıyor, biz de onlar için uyumuyoruz”

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Yakup Demir, “Türkiye’de büyük bir deprem yaşadık. Depremzedelerimize, ölenlerimize Allah’tan rahmet kalanlara acil şifalar diliyoruz. Onlar uyumuyorlar biz de onlar için burada uyumuyoruz gece gündüz demeden hummalı bir şekilde her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elimizden gelen bütün imkânlarımızla beraber, bütün kurumlarımızla beraber organize bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

Çalışmalara destek olan minik Doğukan Vamin de “Odunları taşıyorum depremdeki çocuklara göndereceğiz. Ben alışığım böyle işleri yapmaya. Oradaki çocuklara yardım etmek için hiç zor gelmiyor bana” ifadelerini kullandı.