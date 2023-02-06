Depremzedelere yardım için kan merkezlerine koştular

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem sonrası kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan Eskişehirliler, depremzedelere destek olmak için sabahın erken saatlerinde kan bağış merkezlerine akın etti.

Sabaha karşı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem büyük yıkıma sebep oldu. Saat 04.17’de meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Malatya, Gaziantep, Hatay başta olmak üzere birçok ilden şiddetli bir şekilde hissedildi. Günün ağarmasıyla depremin etkileri görülürken, Türk Kızılay Genel Başkan’ı Kerem Kınık kan bağışı yapılması konusunda çağrıda bulundu. Eskişehirli vatandaşlar bu çağrıya kayıtsız kalmayarak Doktorlar Caddesi Kızılay Kan Bağış Merkezine akın etti. Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar ülkemizin böyle zor durumlarda birbirine destek olması gerektiğini söyleyerek herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

“Türk kardeşlerimi seviyorum”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası depremzedelere yardım için kan bağış merkezine koştuğunu belirten İranlı Mahti Alinejat, Türk kardeşleri için kan vermek istediğini söyledi. Şimdilik elinden gelen tek şeyin kan vermek olduğunu söyleyen Alinejat, “Sabah haberi duyar duymaz hemen koştum, buraya geldim. Şu an elimden tek şey bu, Türk halkını sevdiğim için en azından bu yardımı yapayım istedim. Depremi duyunca çok üzüldüm, normal bir durum değil, herkesin yardımcı olması lazım. Bu hepimizin başına gelebilecek bir olay. İnsanlık için herkese yardım edelim" dedi.

“Benim kızım da o bölgede şuanda”

Kızının deprem bölgesinde olduğunu söyleyen Bülent Gezerler ise, ondan güzel haber aldığını söyledi. Zor durumda olan insanlar için kan vermeye geldiğini belirten Gezerler, “Düzenli olarak kan bağışı yapıyorum, ama bu acılı günde tekrar kan vermeye geldim. Az bulunan bir kan grubuna sahibim, daha çok ihtiyaç olur diye düşündüm. Kan verebilecek bütün sağlıklı insanları kan vermeye davet ediyorum, zor günde olan insanlara yardımcı olmalarını istiyorum. Benim kızım da o bölgede şuanda, çok üzücü bir durum. Kızımdan iyi haberler alınca sevindik ama zor durumda olanlar için üzülüyoruz, onlardan da iyi haberler bekliyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

“Acilen kan vermeye geldik”

Eskişehir’de yaşayan Halil Gezer, deprem haberini duyduktan sonra çok üzüldüğünü ve çalıştığı yerden izin alarak kan bağışı yapmaya geldiğini söyledi. Eskişehir halkının çok duyarlı olduğunu, fabrikalarda çalışan işçilerin kan bağışı yapabilmek için hazırlandığını belirten Gezer, “Sabah erken saatlerde afet olduğunu duyduk ve acilen kan vermeye geldik, ihtiyaç varmış. Böyle bir afet durumunda Edirne’den Kars’a yeniden birlik olduğumuzu göstermek istedik. Arkadaşlarımızla beraber sabah işten izin alıp geldik ve burada duyduğuma göre Eskişehir’deki diğer fabrikalarda da kan bağışı yapmak isteyen çok fazla insan varmış. Onlara çağrı gelip kan vermeleri için çağrı yaptıklarını duyduk. Eskişehir halkının duyarlı olduğunu biliyoruz, bir an önce kan bağışı yapmaya gelmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İmkanı olan herkes kan bağışında bulunsun”

Afet olduğunu duyar duymaz kan bağışı yağmaya geldiğinden bahseden Murat Çokay, “Ülkece çok büyük bir felaket yaşadık, insanlar zor durumda. Muhakkak kana ihtiyaçları var. Biz de vatandaş olarak deprem bölgesindeki insanlara, kan desteği sağlamak amacıyla buradayız. En azından bir desteğimiz olsun diye, insanlık görevimizi yerine getirmek istedik. İmkanı olan herkes kan bağışında bulunsun. Sadece felaket zamanlarında değil her zaman insanların kana ihtiyacı var, her zaman kan bağışından bulunsunlar. Özellikle de bu günlerde duyarlı olsunlar” dedi.