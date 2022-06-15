Depremzedeler için Halk Konut modelinde imzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için uygulamaya koyduğu ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan Halk Konut projesinde imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dayanışmayla altından kalkılmayacak hiçbir zorluk olmadığını vurgulayarak, “Müteahhitler ihalelerden uzak duruyorlardı. Halk Konut projemizle kentsel dönüşüm çalışmalarına kooperatif modelini ekledik. Türkiye’ye örnek olacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentsel dönüşüm çalışmalarına dahil ederek hız kazandırdığı kooperatifçilik modeli bu kez de depremzedeler için uygulanıyor. 30 Ekim depreminde hasar gören, yıkılan, yıkılacak olan ya da riskli yapı kabul edilen binaların yerine yeni bina yapmak için başlatılan Halk Konut projesi çerçevesinde ilk imzalar, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde atıldı. Bayraklı ilçesinin Manavkuyu Mahallesi’ndeki Dilber Apartmanı sakinlerinin kurduğu Halk Konut 1 Yapı Kooperatifi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri EGEŞEHİR A.Ş. ve İZBETON A.Ş. ile Bayraklı Belediyesi şirketi BAYBEL A.Ş.’nin oluşturduğu ortak girişim arasında imzalanan sözleşmeyle depremzedelere belediye güvencesi ve teknik destek verilecek.

Emsal artışla yapılacak 8 daireden elde edilecek gelirle inşaat tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulanacak bu modeli tüm depremzedelere yaymayı hedefliyor. Kooperatifçilik modeli çerçevesinde Yıkılan Dilber Apartmanı’nın olduğu alana toplam 40 daire yapılacak. 32 kat mailinin bulunduğu kooperatifte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilip uygulamaya konulan yüzde 20 emsal artışı ile fazladan oluşacak 8 dairenin satışından elde edilecek kazanç ile 40 dairenin inşaatı tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi şirketleri yüzde 1 gibi sembolik bir kar oranı ile kooperatife müteahhitlik hizmetlerinde gereken desteği verecek.

Tunç Soyer: “Bütün Türkiye’ye örnek olacağız”

Kooperatifçilik modelinin imza töreninde konuşan Başkan Soyer, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Şu anı yaşayabilmek için arkadaşlarım çok emek verdi. Hepsine minnettarım gerçekten olağanüstü bir iş çıkarıldı. Şu karanlık günlerde tüm ülkeye umut olacak bir projenin başlangıç noktasındayız. Dayanışmayla altından kalkılamayacak hiçbir zorluk olmadığını ülkeye göstermiş oluyoruz. Yaşadıklarımız bize gösterdi ki tüm zorluklara rağmen kentsel dönüşümde başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Fakat ekonominin dibe vurduğu dönemde karşımıza o kadar çok engel çıktı ki müteahhitler ihalelerden uzak duruyorlardı. Halk Konut projemizle kentsel dönüşüm çalışmalarına kooperatif modelini ekledik. Bunun ilk filizleneceği yer Dilber Apartmanı. Bu tam bir dayanışma örneği. Dilber Apartmanı bir pilot uygulama. Bu model Bayraklı’ya da, İzmir’e de, Türkiye’ye de umut. Bize güvendiniz, bizim ortak irademiz üzerinde hiçbir güç duramaz. Sağlıklı, doğayla uyumlu, tasarruflu bina ne demek bunu da göstermiş olacağız. Bu bir inşaat modeli de olacak. Heyecanımız boşa değil. Bütün Türkiye’ye örnek olacağız. Biz sadece Dilber Apartmanı değil bütün Bayraklı için yola çıktık, sonuna kadar yanınızda olacağız” dedi.

Serdar Sandal: “Bu bir ilk değil başlangıç”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da başarılı bir iş yürüttüklerinin altını çizerek, “Bu çok duygusal bir ortam ve burada vicdani rahatlıkla konuşmak beni son derece bahtiyar kılıyor. Gerek erzak, gerek çadır ve geçici konutlara yerleşme sürecinde yalnız değildik. Bunların tamamını yaptık ama konut sürecini nasıl çözecektik! Büyükşehir Belediye Başkanımız bu noktada imdadımıza yetişti. Tüm Bayraklı adına minnetlerimi sunuyorum. Sayenizde bizim bize yetebileceğimizi ispatlamış olduk. Bunun piyasanın düzenlenmesi konusunda da önemli bir tol üstleneceğini düşünüyorum. Umuyorum ki bu bir ilk değil başlangıç” diye konuştu.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan da emsal artışın depremzedelere can suyu, Tunç Soyer’in kooperatif önerisinin de kendilerine umut olduğunu ifade ederek teşekkür etti.