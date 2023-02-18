Depremzedeler canlarını riske atarak evlerinden eşyalarını alıyor

Türkiye’yi sarsan iki büyük depremin ardından Antakya’da çok sayıda yıkım meydana geldi. Bölgede yaşayan bir vatandaş ise deprem nedeniyle yamulan evine girerek eşyalarını tahliye etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar güvenli olmayan binalara girerek eşyalarını kendi imkanlarıyla taşıma telaşına girdi.

Özellikle ağır hasarlı ve acil yıkılacak olan binalardan mümkün olduğunca uzak durmaları konusunda uyaran uzmanlara rağmen deprem nedeniyle yamuk duran binaya giren Fadıl Özdemir, eşyalarını tahliye etmek için canını hiçe saydı.

2 çocuk babası Özdemir, “Depremden canımızı zor kurtardık. Şimdi köyde yakınlarımızın yanına gittik orada kalıyoruz. Böyle bir depremden sonra artık buraya gelmek istemiyoruz. Şimdi ise eşyalarımızı almak için geri döndük” diye konuştu.