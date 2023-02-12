Depremzedeler Büyükçekmece öğrenci yurdunda ağırlanmaya başlandı

Afet bölgesinde gelen depremzedeler, İstanbul’dan Büyükçekmece öğrenci yurduna yerleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "469 uçak, 86 kargo uçağı, 3 gemi, 4 tren, 38 bin 234 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, 9 milyon 116 bin 802 battaniye, 528 bin 249 ısıtıcı ve soba, 283 konteyner başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Deprem bölgelerinden İstanbul’umuza gelen ve barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı Büyükçekmece öğrenci yurdumuzda ağırlamaya başladık" ifadeleri kullanıldı.