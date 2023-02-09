Depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 56 kişi, Malatya, Adana ve Kahramanmaraş’tan kalkan uçaklarla İstanbul’a getirilmişti. Getirilen depremzedelerden 9’u Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine diğerleri ise çevre hastanelere götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların bir kısmı askeri uçaklar ile büyükşehirlerdeki hastanelere naklediliyor. Bu akşam da 56 depremzede, Malatya, Adana,ve Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ve Sağlık Bakalanlığı’na bağlı uçaklarla İstanbul’a getirildi. Yaralı depremzedelerden 9’u Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine götürülürken diğer yaralılar da çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisi, yapılan ilk kontrollerin ardından başladı.

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