Depremzede, valinin alnından öptü

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da, bir vatandaş, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü.

6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Adıyaman’a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, “Dedim ki Adıyaman’a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse” diyerek Vali Tuncay Sonel’i alnından öptü. Birlik ve beraberlik mesajları veren Adıyamanlı depremzedenin konuşmaları karşısında duygusal anlar yaşayan Vali Tuncay Sonel ise, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın mahiyetinde, devlet ve milletimiz el ele. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik” diye konuştu.