Depremzede mimardan meslektaşlarını duygulandıran ziyaret

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’teki evleri hasar alan genç mimar Yaren Güngören, ailesiyle birlikte göç ettiği İzmir’in Seferihisar ilçesinde, meslektaşlarını ziyaret etti. Genç mimar ziyaretleri sırasında meslektaşlarına üzerinde, “Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma! Deprem öldürmez, bina öldürür” yazan fotoğraflı tablolar hediye etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerde ailesi ile birlikte yaşadığı Gaziantep’teki evleri hasar alan mimar Yaren Güngören (25), birçok yakınını da kaybetti. Felaketin ardından ailesi ile birlikte İzmir’in Seferihisar ilçesine göç eden Yaren Güngören; ilçedeki mimar, inşaat mühendisi, yapı denetim uzmanları ve müteahhitleri ziyaret ederek, yaşadıklarını paylaştı.

Genç mimarın ziyaretleri sırasında meslektaşlarına hediye ettiği ve üzerinde, depremin sembolü haline gelen fotoğraflar ile “Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma. Deprem öldürmez, bina öldürür” yazan tablolar duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

“Onların sevdiklerine bir şey olmasın diye çalışacağım”

Depremin ardından önce mimarlık mesleğini bırakmayı düşündüğünü belirten Güngören, daha sonra depremde hayatını kaybeden mimar arkadaşları ve yakınları için mesleğe devam etmeye karar verdiğini söyledi. “Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor” diyen Güngören, “Oradaki insanların yaşadığı görüldüğü gibi değil. Televizyonlarda anlatılanlar yaşananların onda biri. Uyumak kabus gibi bir şeydi bizim için. Benim sınıf arkadaşlarımın bazıları depremde hayatını kaybetti. Onlar da mimardı. Bundan sonra, onların sevdiklerine bir şey olmasın diye çalışacağım” dedi.

“Depreme dirençli kentler oluşturacağız”

İnşaat sektörünün tüm kollarının ve belediyenin imar ve şehircilik ile ilgili birimlerinin duvarını süsleyen tablolar ile deprem yaşanmadan önce duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Seferihisar Belediye

Başkanı İsmail Yetişkin de hedeflerinin depreme dirençli bir ilçe haline gelmek olduğunu söyledi.

Denetimler sıklaştı

Öte yandan, ilçede işyeri denetimleri yapılarak, kolon ve taşıyıcı duvarlar kontrol edildi. Kısa sürede ilçedeki tüm binaların fiilen projeye uygun olup olmadığının denetleneceğini belirten yetkililer, projeden farklılık gösteren yapılara yaptırım uygulayacak.