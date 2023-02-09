Depremzede kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılarak ağladı

Gaziantep’te evi yıkılan bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görünce sarılarak, ağladı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan kadını, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teskin etti.

Gaziantep’te Botanik Bahçesi’nde depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle konuşup dertlerini dinledi. Erdoğan’ın yanına "Çok görmek istiyorum" diyerek yanaşan bir kadın, önce Erdoğan’ın elini öptü, sonra da sarılarak ağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kendisini çok sevdiklerini söyleyen depremzede, büyük bir facia yaşadıklarını söyleyerek hıçkıra hıçkıra ağladı. Kadını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Annem, annem, gelin birlikte oturacağız" diyerek teskin etti. Erdoğan’a yaklaşan bir başka kadın ise, "Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen bir başka kadın ise, 5 engelli çocuk annesi olduğunu söyledi. Devletin tüm imkanları ile yanlarında olduğunu belirten kadın, engelli çocukları ile zor durumda olduğunu ifade etti. Destekler için dua eden kadına ise Erdoğan, enkazlar kaldırıldıktan sonra 1 sene içerisinde depremzedeler için evlerin yapılacağını kaydetti.