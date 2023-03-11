Depremzede gençler ATV turları ile Kapadokya’yı keşfetti

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Nevşehir’e gelen depremzede öğrenciler, ATV turu ile Kapadokya’yı keşfetti.

Nevşehir’deki KYK yurtlarına yerleşen depremzede gençler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilerin yaşardıkları deprem travmalarını unutturmak için ATV arazi araçlarıyla Kapadokya’da peribacalarıyla kaplı vadilerde tur düzenlendi. NEVÜ Öğretim Üyesi Ömer Kırmızı yaptığı açıklamada, "6 Şubat’taki deprem hadisesinden sonra ilimizdeki KYK yurtlarına depremzede vatandaşlarımız geldi. Bizler de KYK yurtlarında barınan çocukların hem rehabilite olmaları, hem de eğlenceli vakit geçirmeleri adına ATV turları düzenledik. Etkinliklerimizi 5 ayrı yurtta yapıyoruz. Her yurtta ortalama 70-80 öğrenci faaliyetlerimize katılıyor." dedi.

Deprem sonrası ailesi ile birlikte Gaziantep’ten Nevşehir’e gelerek KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Dilek Panoğlu, "Gerek yurtta gerekse buradaki insanlarca güzel karşılandık. Daha önce Kapadokya’yı gezmedim ama internet aracılığıyla fotoğraflarını görmüştüm. Canlı canlı görünce gerçekten de memnun kaldım, burası çok güzel" diye konuştu.

Malatya’dan gelen Ramazan Yazıcı da, en kısa sürede Malatya’ya dönmek istediğini söyleyerek, "Kapadokya’yı daha önce gezmemiştim ama gelmeyi çok istiyordum. Buraları gelip gördük manzarası çok güzel. Malatya’ya dönmeyi düşünüyoruz. Evimizi güçlendirme çalışması yapılacak bitince yeniden Malatya’ya dönüp okuluma devam edeceğim" şeklinde konuştu.