Depremzede Eyüp Ünler: “78 yaşındayım.20 deprem gördüm. Ama bu hiçbirine benzemiyordu”

Depremde etkilenen illerden biri olan Adıyaman’dan Bursa’ya gelen Eyüp Ünler, halen o ilk anları unutamadığını ve böyle bir deprem görmediğini söyledi. Ünler, “İnşallah bunların üstesinden de geleceğiz. Evlerimiz yapılınca biz yine memleketimize döneceğiz” dedi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Bursa’ya gelen depremzedeler, KYK yurtları, misafirhaneler ve otellerde ağırlanıyor. Nilüfer Hatun Yurdu’nda misafir edilen Eyüp Ünler, yaşadığı korku dolu anları halen unutamadığını dile getirdi. 16 kişilik ailesiyle Bursa’ya geldiğini belirten Ünler, “Adıyaman’dan geldim. Yaşadığımız büyük depremde 4 tane cenazemiz oldu. 3 tane evimiz yıkıldı. İnsanların çığlıkları, ‘kurtarın’ diye bağırmalarını halen duyuyorum. Çok etkilendim. Böyle bir deprem görmedim. 78 yaşındayım. 20 tane deprem gördüm. Ama bu hiçbir depreme benzemiyordu. Bu bir bela, musibetti. Bize geldi. Rabbim hidayet etsin inşallah. Ben Bursalılara teşekkür ediyorum. Ben onlara insanlık borçluyum. Bize sahip çıktılar. Devletimiz de bize sahip çıktı. Burada bize yer verdiler. Yemeğimiz var, suyumuz sıcak. Günde 3 sefer ekmeğimizi önümüze koyuyorlar. İnşallah kısa zaman sonra yine memleketimize döneceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağolsun. Bize yeni konutlar yapacağının sözünü verdi. Her insan kendi memleketinde yaşamak ister. Böyle bir sıkıntı geldi. Adıyaman bitti. Boynumuz büküldü. Bu acıyı inşallah unutacağız. Orada gördüğümüz herkes bize kuvvet verdi. Demek ki "biz yalnız değiliz" diye düşünüyoruz. Biz burada 17 kişi konaklıyoruz. Kızlarım, gelinlerim ve torunlarımla birlikteyiz. Hepimiz sağlığı yerinde. İnşallah güzel günler göreceğiz” dedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yurtta kalan depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini iletti, bir talepleri olup olmadığını sordu.