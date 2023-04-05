Depremzede çocuklar "Şeker Çocuk Ramazan Günleri" etkinliğiyle sosyal hayata yeniden adapte oluyor

Yunus Emre Enstitüsü, asrın felaketine tanıklık eden depremzede çocukların gözlerindeki hüznün yerini tekrar sevincin alabilmesi amacıyla deprem bölgesindeki farklı şehirlerde psikososyal destek faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından afetzede çocuklara yönelik bir dizi etkinliğin yer aldığı "Şeker Çocuk Ramazan Günleri" adlı faaliyet Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki çocukları bir araya getirdi.

"Şeker Çocuk Ramazan Günleri" etkinliğiyle Gaziantepli çocukların rehabilitasyonuna destek olunuyor

Enstitü tarafından deprem bölgesinin farklı şehirlerinde düzenlenen "Şeker Çocuk Ramazan Günleri" etkinliğinin Kahramanmaraş’tan sonraki durağı Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu.

"Şeker Çocuk Ramazan Günleri" etkinliğinde yaşıtlarıyla birlikte keyifli zaman geçirme fırsatı bulan Gaziantepli çocuklar, yüz boyama etkinliklerine katılarak özel olarak hazırlanan oyun alanında doyasıya eğlendi.

Etkinlikte, Enstitü’nün geçmişte dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği "Aklım Oyunda Kaldı" adlı festival için özel olarak hazırlanan etkinlikler, kukla oyunu ve geleneksel orta oyunu gösterimi yapıldı. Bütün bunların yanında etkinlik boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı çocukları oldukça mutlu etti.

"Şeker Çocuk Ramazan Günleri" etkinliği, Gaziantep’in ardından Hatay’da da 5 gün boyunca çocukları bir araya getirecek.