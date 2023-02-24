Depremzede çocuklar çadır kentte kurulan sinemalarda doyasıya eğlendi

Hatay’da depremzede çocuklar çadır kentlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan sinemalarda doyasıya eğlenerek yaşadıklarını bir nebze de olsa unuttu. Patlamış mısırını alıp filim izleyen çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler şehir merkezini yerle bir etti. Depremzedeler, AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Çocuklar ise bir nebze de olsa depremin etkisini unutmak için çadır kentlerde kurulan sinemalarında doyasıya eğlendi. Depremzede çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.