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Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bin 640 aileden oluşan 5 bin 608 kişi konteyner kente yerleştirildi, depremzedelere ödenen nakdi yardım miktarı ise 93 milyon 169 bin TL’ye ulaştı. Ayni ve nakdi yardım miktarının toplamının ise 540 milyon liraya kadar yükseldiği bildirildi.

Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bin 640 aileden oluşan 5 bin 608 kişi konteyner kente yerleştirildi, depremzedelere ödenen nakdi yardım miktarı ise 93 milyon 169 bin TL’ye ulaştı. Ayni ve nakdi yardım miktarının toplamının ise 540 milyon liraya kadar yükseldiği bildirildi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:57
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Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti

24 Ocak'ta Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce yapının hasar gördüğü 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin yaralarının sarılması kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla 1'i depremin merkezi üssü Sivrice ilçesinde, 3'ü şehrin belirli bölgelerinde olmak üzere toplam 4 farklı noktada 2 bin 584 adet konteyner evden oluşan geçici barınma merkezleri yapıldı. Geçici barınma merkezlerinde bugün itibariyle bin 640 aileden oluşan 5 bin 608 kişi konaklamaya başladı.

Öte yandan kent genelinde nakdi ve ayni yardımların ise Valilik koordinesinde düzenli olarak yapıldığı bildirildi. Valilik, bugüne kadar AFAD Başkanlığı tarafından 63 milyon 815 bin lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 12 milyon 638 bin 947 lira, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ise 16 milyon 715 bin 222 TL olmak üzere toplam 93 milyon 169 bin 669 lira nakdi yardım verildiğini bildirdi.

Ayrıca, depremzedelere 221 bin 174 adet giyim, 61 bin 200 alışveriş çeki, 23 bin 986 çadır, 95 bin 513 yatak, 215 bin 147 battaniye, 136 bin 62 gıda kolisi,189 bin 764 bebek bezi hijyen paketi, 49 bin 512 ısıtıcı soba ve 22 bin 323 ton kömür odun yardımında bulunulduğu kaydedildi.Aynı ve nakdi yardımların toplam miktarının ise 540 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.

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