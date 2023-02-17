Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa’da cuma namazını müteakip binlerce Müslüman gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz dolayısıyla inanç turizminin önemli merkezlerinden olan kentte Hz. İbrahim’in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde bulunan Dergah Camisinde binlerce kişi bir araya geldi. Cuma hutbesini okuyan İl Müftüsü Ramazan Tolan, dayanışma ve yardımlaşmanın bu zor günlerde önemli olduğunu vurguladı. Depremzedelere destek olma çağrısı yapan Tolan, acıların hafiflemesi için herkesin fedakarlıkta bulunması gerektiğini aktardı. Cuma namazını müteakiben vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.