Depremin ardından Başkentte fahiş fiyatlı kira artışı

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgesinde ve diğer illerde kiralık, satılık ev fiyatlarında fahiş fiyat artışı oluştu.

Asrın felaketinin ardından Türkiye’de bir tarafta dayanışma örneği yaşanırken, diğer yandan ise fırsatçılar yüzlerini göstermeye devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen depremlerin ardından yoğun göç alan illerden biri olan Ankara’da bazı ev sahipleri ve emlakçılar kiraları arttırdı. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, fahiş fiyat artışına yönelik Ankara’daki yaşayan vatandaşlar olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, “Bununla ilgili de farklı farklı projeler ürettik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ile ilgili depremin ilk günüden beri onları ev bulma noktasında barınma ihtiyaçları veya gıda, kıyafet yardımları ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık” dedi.

“Fırsatçılığın oluşturulmaması için elimizden geleni yapıyoruz”

Başkan Hakan Akçam, depremin ardından kiralık ve satılık evlere ilginin çok yoğun olduğu dönemde fırsatçılık ortamı olduğunu söyledi. Akçam, bazı bölgelerde kira fiyatlarının birdenbire iki katına çıktığını belirterek, “Mal sahipleri her dönemde olduğu gibi burada da bir fırsatçılık oluşturdu. Bu fırsatçılığın oluşturulmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama serbest bir piyasa olduğu için bununla ilgili herhangi bir yaptırımı olmuyor. Bunu ilgili mercilere taşıdık, önerilerimizde bulunduk. Emlak danışmanlarının bu fiyatları yukarı çıkarmasıyla ilgili algı var, biz bu işlerin içinde asla olmadık. Ankara’da 4 bine yakın emlak danışmanım var. Yüzde 95’i depremin ilk gününden beri vatandaşları konutlara yerleştirmede komisyon ücreti almadılar. Vatandaşın ihtiyacını karşıladılar. Mal sahiplerinin bizler üzerinden fiyatı yükseltiyor algısının yapmamaları ile ilgili bu anlamda önlem alınmalı. Biz emlak danışmanları Türkiye’nin büyük bir yarası olan olayı pansuman etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Fırsatçıların ceza alabilmesi için ilgili kurumlarla istişare içerisindeyiz”

Akçam, ev sahiplerinin bu dönemde hırslanmaması gerektiğini belirterek, “Mal sahipleri lütfen hırslanmasınlar. Ciddi kira artışıyla vatandaşlara sunulan konutlarda da fırsatçılık oluşuyor, bu fırsatçılara hırslanmamalarını söylüyoruz. Diğer taraftan vatandaşlara evlerini açıp ailelerinin yanına insanlar var. Bunlara da teşekkür ediyoruz. Bu fırsatçıların ceza ile karşı karşıya gelebilmesi için bakanlık tarafından ilgili kurumlarla istişare içerisindeyiz. İlan sitelerinde kiralık veya satılık ilan rakamlarını günlük, saatlik değiştirilmesine müsaade edilmemeli. Bununla ilgili bakanlığa teklifte bulunduk. İlan portallarıyla ortak çalışma yapıp ani artışların yapılmamasıyla ilgili teklifte bulunduk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası tarafından oluşturulan ‘Kardeşhane’ isimli platform aracığıyla depremden etkilenen depremzedeler için kalacak ev ve ihtiyaçları için ilanda bulunabiliniyor. Platforma https://kardeshane.simdialsat.com/ internet adresinden ulaşılabilinir.