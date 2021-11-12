banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Depremin acıları 22 yıldır hafızalardan silinmiyor

Düzce'de 12 Kasım 1999 Depremi'nde enkaz altında kalarak bir bacağını ve 17 yaşındaki oğlunu kaybeden Burhan Şen ile babasını yitiren Barış Şimşek, depremin acılarını hafızalarından silemiyor.

Genel 12.11.2021, 15:46
Depremin acıları 22 yıldır hafızalardan silinmiyor

DÜZCE (AA) - Depremin merkez üssü olan Kaynaşlı ilçesinde köfteci dükkanı olan Burhan Şen, iş yerinin bulunduğu 9 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Ayağının üstüne düşen beton parçasının uzun süre kaldırılmasını bekleyen Şen, enkaz altından çıkarılıp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir bacağını kaybeden Şen, sevk edildiği Ankara'daki hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gördü.

Şen'in enkazda kalan 17 yaşındaki oğlu Resul Şen ise hayatını kaybetti.

"Deprem öldürmüyor, çürük binalar insanları öldürüyor"

Ankara'daki tedavisinin ardından işini sürdürerek hayata tutunan Burhan Şen, AA muhabirine, depremin yaşandığı gün Bolu Dağı'ndaki restoranında olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Akşam 7 gibiydi, bir gürültüyle binanın çöktüğünü hissettik. Olay anında işletmemde müşterilerim vardı. Orada 9 kişi hayatını kaybetti, biri de benim oğlumdu. Olaydan 4 saat sonra kadar sesler duydum, 'Birileri var mı?' diye bağırıyorlar. Ben de 'Biz buradayız.' dedim. Onlar konuşuyorlardı kendi aralarında, 'Seni alamayız buradan.' diyorlardı. Biraz zaman geçtikten sonra kendimi dışarıda buldum. Bacağımı deprem esnasında binanın kirişi kopardı. Hastanede ziyarete gelmeyenlere baktım, oğlumun öldüğünü o şekilde anladım. 2 çocuğum yanımda çalışıyordu. Küçük oğlumda hiçbir şey yok, o enkazdan yürüyerek çıkmış."

Şen, oğlunun acısını yıllar geçse de unutamadığını dile getirerek, "Acılar unutulmuyor hiçbir şekilde. Bizler belli etmiyoruz ama unutulmuyor kesinlikle. Onu unutmak mümkün değil. Bacak veya el koptuğunda 'acır' diyorlar ama deprem anında öyle olmuyor. Ne olduğunu anlayamıyorsun. Bacağım koptuğunda ne olduğunu anlamadım. Bacağım kaşınır gibi oldu, o zaman bacağımın koptuğunu anladım. Deprem öldürmüyor, çürük yapılan binalar insanları öldürüyor." ifadelerini kullandı.

"İnsanların daha önce hiç bilmediği ve yaşamadığı bir afet meydana geldi"

Kaynaşlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Şimşek ise depreme henüz 12 günlük evliyken ailesiyle yaşadığı dairede yakalandı. Depremin ardından enkaz altından çıkan Şimşek, babasının olmadığını fark etti.

Evlerinin yanında bulunan kahvehanenin enkazı altında kaldığı belirlenen baba Ali Şimşek için arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Yaklaşık 9 saatin ardından cansız bedenine ulaşılan babasının acısını unutmayan Şimşek, o günleri hafızasından silemiyor.

Şimşek, 12 Kasım 1999'da büyük bir deprem yaşandığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Kaynaşlı'da yaşayan insanların daha önce hiç bilmediği ve yaşamadığı bir afet meydana geldi. Büyüklerimizden de hiçbir şekilde duymamıştık deprem olduğunu. Dolayısıyla hiç kimsenin bir hazırlığı yoktu.

Bolu'da çalışıyordum, işten eve geldim ardından 15 dakika sonra deprem oldu. Deprem olduktan yarım saat sonra enkazdan çıkınca büyüklüğünü fark ettik. Ailemizden can kayıplarımız oldu. Babam depremde enkazda kaldı ve hayatını kaybetti. Deprem olduğu zaman yeni evlenmiştim. 12 günlük evliydim daha. Babam vefat etti, iş yerimiz ve evimiz yıkıldı. Tamamen hayata sıfırdan başlama noktasındaydık. Enkazdan çıktıktan sonra ailemizi bir araya topladık, babamızın olmadığını fark ettik. Duyduk ki babam kahvehanedeymiş. O gece saat 4 gibi babamın cenazesini enkazdan çıkardık."

Depremin bıraktığı acıların ardından 22 yılda Kaynaşlı'da çok şeyin değiştiğini vurgulayan Şimşek, yapı kontrolü olmadan veya zemin etüdü yapılmadan bina inşa edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

#12 Kasım Düzce Depremi #acı #Barış Şimşek #Burhan Şen
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6