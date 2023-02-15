Depremin 228. saatinde 13 yaşındaki çocuk enkazdan canlı kurtarıldı

Hatay’da 13 yaşındaki Mustafa isimli çocuk, depremin 228. saatinde enkazdan canlı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş depreminin 228. saatinde umutlandıran haber Hatay’dan geldi. Antakya’da bir enkazda arama kurtarma çalışması yapan TTK maden işçileri ve İBB ekipleri, 13 yaşındaki Mustafa isimli çocuğa ulaştı. Ekipler yoğun çalışmalar sonucunda Mustafa’yı enkaz altından canlı olarak kurtarmayı başardı. Ambulansa bindirilen depremzede çocuk, hastaneye kaldırıldı.