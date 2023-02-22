Depremin 17. gününde enkaz altından bir inek böyle kurtarıldı

Hatay’da telef olan hayvanların hastalık riski oluşturmaması için çalışma yapan ekipler, depremin 17. gününde enkaz altından bir ineği canlı olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay’da dezenfeksiyon, ilaçlama ve kemirgenle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bugün bu kapsamda çalışmalarına devam eden Gölcük Belediyesi ekipleri, depremin 17. gününde enkaz altında kalan bir ineği canlı olarak çıkardı.

Enkaz altından çıkarılan inek veteriner tarafından kontrol edildi.

(Mİ-