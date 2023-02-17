Depremin 12’nci gününde 30 yaralı depremzede daha İstanbul’a getirildi

Adana’dan hareket eden Norveç Hava Kuvvetleri’ne bağlı kargo uçağı ile İstanbul’a gelen 30 yaralı depremzede, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş depreminin 12’nci gününde Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan yaralı depremzedeler için İstanbul’a hareket eden Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı, saat 20.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakta bulunan 30 yaralı depremzede; asker ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınarak İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi. Uçakta depremzedeler ile birlikte gelen 23 refakatçi de yaralılarla birlikte hastanelere götürüldü.