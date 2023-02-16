Depremin 11’inci gününde Kahramanmaraş’ın son durumu havadan görüntülendi

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin merkezi Kahramanmaraş’taki son durum dron ile havadan görüntüledi.

Türkiye’yi yasa boğan depremin 11’nci gününe girildi. Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta erken saatlerden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışması devam ediyor. Enkaza dönen şehir merkezinin son hali ve enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi. AFAD koordinesinde sahada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü şehirde, alınan tedbirlerle birlikte iş makineleri enkazlarda çalışmalarını sürdürdü.

İş makinelerinin de desteğiyle enkazların kaldırılması ile şehrin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.