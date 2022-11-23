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Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Bursa Valisi Canbolat: "Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"
Depremi yaşayan vatandaş: "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım"
Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik anlarını anlattı.
Genel 23.11.2022, 08:13
Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik anlarını anlattı.