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Depremi yaşayan vatandaş: "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım"

Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik anlarını anlattı.

Genel 23.11.2022, 08:13
Depremi yaşayan vatandaş: "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım"

Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik anlarını anlattı.

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