Depremi yaşayan çocuklara moral oldular

Hatay’da çadır kentte kalan depremzede çocuklar gönüllü palyaçolar ile eğlendi. Çocukların yüzlerini gülümseten eğlence, dron ile görüntülendi.

Deprem felaketinin vurduğu Hatay’da bir grup gönüllü, çocukları unutmadı. İstanbul’dan gelen aralarında psikologların da bulunduğu çeşitli meslek sahiplerinin oluşturduğu palyaço grubu, çadırkentte kalan çocukların yüzlerini gülümsetti. Süslü araçlarıyla enkazların arasında çadırkente gelen palyaçolar, çocuklara moral oldu. Çocuklarla oyun oynayan palyaçolar, onlara hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

Ekipte yer alan Psikolog Gülnaz Aksünger “Çocuk ergen yetişkin psikoterapisi çalışıyorum. Deprem bölgelerinde zaten ilk andan itibaren temel ihtiyaçlara yönelik çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ama geçen hafta Hatay’a gittiğinde şunu fark ettim çocukların gözlerinde ciddi bir korku vardı. O korkuyu gidermek için çocuklara bir şey yapılabilir diye düşündüm. Ertesi gün döndüm İstanbul’a sosyal medyadan “çocuklar için oyun çadırı kuralım mı” diye paylaşım yaptım. 14 saat içinde 1 kamyon dolusu oyuncak topladık. Sonrasında kocaman bir ekip oldu, kalktık geldik. Yol bizi buralara getirdi. Çocukların yüzündeki gülümsemeye vesile olabilmek bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Çok olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Aksünger, “Çocukların yüzündeki gülümseme zaten her şeyi anlatıyor. Çocukların ailelerin yüzlerindeki umut da bizi iyi hissettiriyor” şeklinde konuştu.

Ekipte yer alan bir başka gönüllü Burak Aydın ise “İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılıyorduk ama gördük ki aslında bu da bir ihtiyaç. Çocuklarda bir korku kaygı oluştu. Biraz olsun onları mutlu edip eğlendirerek, onların yaşadığı bu acıyı unutturarak keyif alıyoruz Mutluyuz. Bize de iyi geliyor büyüklere de iyi geliyor. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız ve hep birlikte bu koca yıkıntıyı kaldıracağız ve mutlu bir ülke olarak yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.