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Depremi önceden sezdiler...Ahırdaki hayvanların kaçışma anları kamerada
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi.
Genel 18.01.2022, 09:32
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi.
Saat 02.28’de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor.